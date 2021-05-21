Цьогорічне змагання Comedy Wildlife Photography Awards почалося 1 березня і триватиме до 30 червня.

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Найкумедніші фото диких тварин 2021

"Мамо, купи слона"

"Ого, який манікюр! Вшиваюся"

"Завжди мріяв займатися балетом, дякую за пропозицію"

"П'ятничка прийшла!"

"І в нас на іншому кінці земної кулі п'ятничка!"

"Наївні думають, що карантин закінчиться у 2021 році"

"Як-то ви не веган, а вегетаріанець?"

Зверніть увагу! Взяти участь у конкурсі Comedy Wildlife Photography 2021 можна до 30 червня. Тож, якщо ви маєте кумедні кадри диких тварин, реєструйтеся та надсилайте їх за цим посиланням.

Нагороду Comedy Wildlife Photography Awards заснували у 2015 році професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс та Том Саллам. Організація заявляє, що вони хотіли створити конкурс, який зосереджувався б на світлій стороні фотографії дикої природи та допомагав би сприяти збереженню дикої природи та середовищ існування за допомогою гумору.

Переможець 2020 – кумедна черепаха Террі

Торік у конкурсі перемогло фото милої черепашки Террі. Оригінальна назва фото англійською "Terry the turtle flipping the bird", що на жаргоні означає "показувати середній палець". Автор фото – Марк Фіцпатрік. І так, це не фотошоп.



Черепашка Террі, що дуже тішиться появі фотографів під водою / Фото Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards

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