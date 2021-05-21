Собака породи бернський зенненхунд категорично проти спорту. Його хазяйка хоче тренуватися, а він вперто їй заважає.

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Кумедний собака спершу забирав у дівчини килимок. Потім, коли вона відвоювала свій килимок назад, пес почав заважати їй: штовхатися, тягнути за килимок і лягати на нього. Бідолашна власниця собаки так і не змогла виконати жодної асани.

Зенненхунди – великі собаки, які можуть досягати ваги 55 кілограмів. Не дивно, що великий пес просто "збивав з ніг" свою струнку власницю.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Курйозне відео стало вірусним і назбирало майже 1 700 000 переглядів.

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