Нынешнее соревнования Comedy Wildlife Photography Awards началось 1 марта и продлится до 30 июня.

Также смешное Самый большой враг йоги: пес изо всех сил мешает своей хозяйке тренироваться

Забавные фото диких животных 2021

"Мама, купи слона"

"Ого, какой маникюр! Линяю"

"Всегда мечтал заниматься балетом, спасибо за предложение"

"Пятничка пришла!"

"И у нас на другом конце земного шара пятничка!"

"Наивные полагают, что карантин закончится в 2021 году"

"Как это вы не веган, а вегетарианец?"

Обратите внимание! Принять участие в конкурсе Comedy Wildlife Photography 2021 можно до 30 июня. Поэтому, если у вас есть смешные кадры диких животных, регистрируйтесь и присылайте их по этой ссылке.

Награду Comedy Wildlife Photography Awards учредили в 2015 году профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Салли. Организация заявляет, что они хотели создать конкурс, который сосредоточен бы был на светлой стороне фотографии дикой природы и помогал бы способствовать сохранению дикой природы и среды обитания с помощью юмора.

Победитель 2020 – забавная черепаха Терри

В прошлом году в конкурсе победило фото милой черепашки Терри. Оригинальное название фото на английском "Terry the turtle flipping the bird" на жаргоне означает "показывать средний палец". Автор фото – Марк Фицпатрик. И да, это не фотошоп.



Черепашка Терри очень рада появлению фотографов под водой / Фото Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.