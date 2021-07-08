На кадрах заметно , насколько животные синхронно двигаются – это просто завораживает . Съемка проходила на севере Израиля – на ферме, где в разный период живет ориентировочно 1 – 1,7 тысячи овец.

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Фотограф 7 месяцев с дрона снимал жизни овец

Фотограф снимал животных на пастбище в течение зимнего и до летнего сезона.

Последние 7 месяцев я следил за большим стадом овец – от зимнего пастбища к движению и прибытия на летнее пастбище,

– рассказал Лиор Патель.

Он добавил , что нашел ферму и снимал ее с дрона. Обычно в течение года берется за несколько проектов. Хотя признался в комментарии ВВС , что "иногда ничего особенного не значит, если не считать удовольствие, приключений на природе и съемок". Однако на этот раз "произошло что-то особенное".

Автор вспомнил, как загрузил ролик и отлучился от компьютера на 20 минут. Когда вернулся – им поделились уже 20 человек.

Затем вышел из дома, а когда вернулся через несколько часов, то решил, что с компьютером что-то не так, что фейсбук "сошел с ума",

– рассказал фотограф.

На фейсбуке невероятное видео посмотрели более 100 тисяч человек.

Фотограф с дрона снял завораживающие кадры жизни овец: смотрите видео

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"Я слегка всем этим смущен. Конечно, доволен, все классно, но как-то поражает", – сказал Патель.

Фотографу всегда было интересно увидеть овец с высоты птичьего полета

Лиор Патель пояснил, что каждый раз, выбираясь на природу, встречал стадо овец.

И мне всегда было интересно увидеть их с высоты птичьего полета. Поискал, где у нас большие стада,

– говорит художник.

Фотограф объяснил, что бывает, "приедешь на съемки, выберешь суперкреативний угол, а стадо уже прошло". Ранее ему приходилось ждать их в одном месте, а они в другую сторону. Тогда он и решил все снимать сверху, чтобы овцы сами определяли направление съемки.

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