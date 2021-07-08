На кадрах помітно, наскільки тварини синхронно рухаються – це просто заворожує. Зйомка відбувалась на півночі Ізраїлю – на фермі, де у різний період живе орієнтовно 1 – 1,7 тисячі овець.
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Фотограф 7 місяців з дрона знімав життя овець
Фотограф знімав тварин на пасовищі впродовж зимового й аж до літнього сезону.
Останні 7 місяців я стежив за великим стадом овець – від зимового пасовища до руху та прибуття на літнє пасовище,
– розповів Ліор Патель.
Він додав, що знайшов ферму й знімав її з дрону. Зазвичай протягом року береться за кілька проєктів. Хоч зізнався у коментарі ВВС, що "іноді нічого особливого не виходить, якщо не брати до уваги задоволення, пригод на природі та зйомок". Проте цього разу "сталося щось особливе".
Автор пригадав, як завантажив ролик і відлучився від комп'ютера на 20 хвилин. Коли повернувся – ним поділились вже 20 осіб.
Потім вийшов з дому, а коли повернувся через кілька годин, то вирішив, що з комп'ютером щось не так, що фейсбук "збожеволів",
– розповів фотограф.
На фейсбуці неймовірне відео переглянули понад 100 тисяч людей.
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"Я злегка всім цим збентежений. Звичайно, задоволений, все класно, але якось приголомшує", – сказав Патель.
Фотографу завжди було цікаво побачити овець з висоти пташиного польоту
Ліор Патель пояснив, що кожного разу, вибираючись на природу, зустрічав стадо овець.
І мені завжди було цікаво побачити їх з висоти пташиного польоту. Пошукав, де у нас великі стада,
– каже митець.
Фотограф пояснив, що буває, "приїдеш на зйомки, вибереш суперкреативний кут, а стадо вже пройшло". Раніше йому доводилось чекати їх в одному місці, а вони йшли в іншу сторону. Тоді він і вирішив все знімати зверху, щоб вівці самі визначали напрямок зйомки.
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