Песики-программисты, библиотекари, спасатели: как украинцы брали своих собак на работу – фото

25 июня в Украине уже в девятый раз отмечали день "Возьми собаку на работу". Сегодня многие компании позволили привести в офисы лучших друзей своих работников. Смотрите на яркие и милые фото собачек в рабочих креслах.

Этот праздник – идеален для тех владельцев, которые хотели бы никогда не расставаться со своим любимцем. Именно поэтому в этот день работу идут не только люди, но и их собачки.

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Собаки в редакциях

Брать собак на работу полезно как для людей, так и для собак. Редакция 24 канала подробно рассказала, почему важно участвовать в флешмобе.

Вместе с журналистами 24 канала сегодня тоже работал пес Алекс. Он познакомился со всеми журналистами и пытался поохотиться торт. Безусловно, собака на рабочем месте дарит множество позитива не только владельцу, но и коллегам.



Алекс в редакции 24 канала / Фото 24 канала

В редакцию "Нового времени" тоже пришли собаки.

В редакции "Твоего города" также не обошлось без хвостатых.

Песики-ГСЧС-ки

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины не остались в стороне от флешмоба. Да, даже на такую ​​ответственную службу сегодня пришли не только люди, но и собаки.

В ГСЧС сняли видеоролик о хвостатых гостях

Вот такие собаки сегодня "работали в ГСЧС" / Фото ГСЧС

Собаки в гостях у дипломатов

В Посольство Украины в Грузии сегодня пришли аж 3 собачки: амстафф Борис, 7 месяцев, мальтипу Тайлер, 3 месяца и мопс Ози, 6 лет. Сотрудники посольства уже не впервые принимают участие в этом замечательном флешмобе.

Хвостатые библиотекари

Работницы библиотеки Киевского политехнического института тоже пришли на работу не сами, а с этими красавчиками.

В Волынской областной библиотеке для юношества сегодня гостил бигль.

Собаки-терапевты

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Такие песики сегодня радовали посетителей Детского Центра Здоровья имени Анны Мазуренко.

А как насчет собак в сфере рекламы?

Такие малыши посетили офис рекламного агентства Miks Digital.

И строители взяли собак на работу

А в офис этой компании посетили не только собачи, но даже коты!

Собаки в IT-компаниях

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Даже если вы не взяли собаку на работу в этот раз, не огорчайтесь. Готовьтесь к флешмобу, который будет в следующем году. И, главное, любите свою собаку ежедневно изо всех сил.