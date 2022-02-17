Возле Чернобыля сфотографировали уникальное животное: как оно выглядит
Источник:фейсбук Сергея Домашевского
Работник Чернобыльского заповедника встретил необычное животное. Ему попалась косуля уникального кремового цвета.
Сергей Домашенский увидел удивительную косулю и сделал фото. Сотрудник заповедника опубликовал его на своей странице в фейсбуке.
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Животное здоровое
В заповеднике объясняют, что такая окраска шерсти – вовсе не из-за воздействия радиации. Иногда встречаются косули такого редкого цвета.
Фото уникальной косули / Фото Сергея Домашевского
По утверждению ученых, она – хромист (рыжая), а не альбинос,
– рассказывают в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Как сообщают работники, это животное – вполне здоровое, просто "необычное".
Что известно о косуле
Это дикие травоядные животные. Косули питаются более чем 900 видами растений. Обитают в лиственных и смешанных лесах, а вот хвойных преимущественно избегают.
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Ранее в Чернобыле заметили особую птицу
- В объектив фотоловушки в конце января попал зяблик. Обычно эти птицы зимуют в тёплых краях.
- Вероятно, он задержался на территории заповедника из-за довольно теплой зимы.
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Вот такой кремовый экземпляр косули встретился сегодня. Окраина города Чернобыль, 16.02.2022.