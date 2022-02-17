Сергей Домашенский увидел удивительную косулю и сделал фото. Сотрудник заповедника опубликовал его на своей странице в фейсбуке.

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Животное здоровое

В заповеднике объясняют, что такая окраска шерсти – вовсе не из-за воздействия радиации. Иногда встречаются косули такого редкого цвета.



Фото уникальной косули / Фото Сергея Домашевского

По утверждению ученых, она – хромист (рыжая), а не альбинос,

– рассказывают в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Как сообщают работники, это животное – вполне здоровое, просто "необычное". Что известно о косуле

Это дикие травоядные животные. Косули питаются более чем 900 видами растений. Обитают в лиственных и смешанных лесах, а вот хвойных преимущественно избегают. Впечатляет Оказался в ледяной ловушке: видео спасения лося, застрявшего в озере Ранее в Чернобыле заметили особую птицу В объектив фотоловушки в конце января попал зяблик. Обычно эти птицы зимуют в тёплых краях.

Вероятно, он задержался на территории заповедника из-за довольно теплой зимы. В Виннице живет уникальный пеликан Патрик: смотрите видео

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