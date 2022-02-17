Сергій Домашенський побачив дивовижну козулю та зробив світлину. Співробітник заповідника опублікував її на своїй сторінці в фейсбуці.

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Тварина здорова

У заповіднику пояснюють, що таке забарвлення шерсті – зовсім не через вплив радіації. Інколи трапляються козулі такого рідкісного кольору.

Біля Чорнобиля сфотографували унікальну козулю
Фото унікальної козулі / Фото Сергія Домашевського

За твердженням науковців, вона – хроміст (руда), а не альбінос,
– розповідають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Як повідомляють працівники, ця тварина – цілком здорова, просто "незвична".

Що відомо про козуль


Це дикі травоїдні тварини. Козулі харчуються понад 900 видами рослин. Мешкають в листяних та мішаних лісах, а от хвойних переважно уникають.

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Раніше в Чорнобилі помітили особливого птаха

  • В об'єктив фотопастки наприкінці січня потрапив зяблик. Зазвичай ці птахи зимують в теплих краях.
  • Ймовірно, він затримався на території заповідника через досить теплу зиму.

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Текст повідомлення:

Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окраїна міста Чорнобиль, 16.02.2022.