Лось провалился под лед и очутился в ловушке озера. Несмотря на это, животное пыталось держать голову над водой, однако выбраться сам не мог.

Важно 2 года водили в "ходунках": как в аквариуме спасли неподвижного пингвиненка

Друзья, увидевшие лося, решили помочь ему. Для этого они прорубили ему путь через лед, используя бензопилу и кувалду. После этого они взяли несколько больших ветвей, которыми начали подталкивать лося в нужном направлении и отодвигать лед.

Смотрите видео: как прорубали путь для лося

Сразу выбраться из воды животному не удалось, однако после нескольких попыток лось оказался на суше и убежал в лес.

Смотрите видео: как спасали лося

Известно, что лоси умеют хорошо плавать, но из-за льда, холода и большого количества воды ему было сложно выбраться. Однако помощь небезразличных спасла жизнь животному.

Читайте также Как забавные выдры рисовали своим поклонникам "валентинки": яркие фото

В Виннице живет умный пеликан Патрик: смотрите видео