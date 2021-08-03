13-летний кит-косатка оказался на скалистом побережье острова Принца Уэльского. Усилиями волонтеров его пытались спасти, и, наконец, это удалось.

Молодое морское животное застряло на берегу. Косатке повезло, ведь мимо проходило судно Steadfast. Моряки заметили кита, который нуждался в помощи и вызвали на место солдат дикой природы Аляски. Животное идентифицировали как косатку Бигга.

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Спасатели природы позволили экипажу судна использовать насос с морской водой, чтобы увлажнять кожу косатки. Также с помощью насоса отгоняли птиц.



Касатку заметили моряки / Скриншот

Моряки поливали кита и ожидали прибытия группы из Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Время от времени кит-косатка "пел" и тогда в океане можно было заметить и других косаток.



Волонтеры передавали друг другу воду и поливали животное / Скриншот

Животное спасали около 6 часов. Волонтеры поливали его водой из шланга и ведер.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Как спасали молодую косатку: видео

В конце концов, животное смогло вернуться в морскую стихию после того, как наступил прилив. Усилиями волонтеров его жизнь была спасена.



Кита спасали 6 часов / Скриншот

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