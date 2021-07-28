Киевский зоопарк работает над восстановлением редких видов животных в Украине. В этом году украинская природа пополнилась европейскими хомяками.

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32 животных выпустили на склоны Днестра в Черновицкой области. Теперь хомяки будут искать себе новый дом и размножаться на свободе.



Хомяков выпустили в Черновицкой области / Фото фейсбук Киивзоо

Хомяк европейский животное, занесенное в Красную книгу Украины. Также они признаны критически угрожающим видом Международным союзом охраны природы.

Программу по восстановлению хомяков Киевский зоопарк проводит совместно с Хотинским национальным природным парком с 2019 года.



Так животных перевозили / Фото фейсбук Киивзоо