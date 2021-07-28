Київський зоопарк працює над відновленнями рідкісних видів тварин в Україні. Цього року українська природа поповнилася європейськими хом'яками.
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32 тваринки випустили на схили Дністра в Чернівецькій області. Тепер хом'яки будуть шукати собі нові домівки й розмножуватися на волі.
Хом'яків випустили у Чернівецькій області / Фото фейсбук Київзоо
Хом'як європейськийтварина, що занесена до Червоної книги України. Також вони визнані критично загрозливим видом Міжнародним союзом охорони природи.
Програму з відновлення хом'яків Київський зоопарк проводить спільно з Хотинським національним природним парком з 2019 року.
Так тваринок перевозили / Фото фейсбук Київзоо