Київський зоопарк працює над відновленнями рідкісних видів тварин в Україні. Цього року українська природа поповнилася європейськими хом'яками.

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32 тваринки випустили на схили Дністра в Чернівецькій області. Тепер хом'яки будуть шукати собі нові домівки й розмножуватися на волі.



Хом'яків випустили у Чернівецькій області / Фото фейсбук Київзоо

Хом'як європейський тварина, що занесена до Червоної книги України. Також вони визнані критично загрозливим видом Міжнародним союзом охорони природи.

Програму з відновлення хом'яків Київський зоопарк проводить спільно з Хотинським національним природним парком з 2019 року.



Так тваринок перевозили / Фото фейсбук Київзоо

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