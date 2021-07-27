Що складає основу збалансованого раціону кота?

За своєю природою коти – хижаки, тому в їх раціоні обов'язково має бути м'ясо. На відміну від собак, котів не можна годувати вегетаріанською їжею. Для представників сімейства котячих протеїн (білок) є основним джерелом енергії, тому котам потрібен більший вміст білка в їжі, ніж, наприклад, собакам. М'ясо – це не тільки протеїн, а й необхідні котам поживні речовини: таурин (для серця і зору), арахідонова кислота (для здоров'я шкіри та шерсті) й вітамін А (для шерсті та зору).

Щоб кіт залишався струнким, потрібно скласти йому збалансований раціон, що включає всі необхідні його організму поживні речовини. Якісний корм повинен забезпечити кота усіма необхідними мікроелементами й водночас подобатися йому.

Господарі часто дають людську їжу як ласощі для своїх котів, але пам'ятайте – додавання подібної їжі в раціон кота може серйозно нашкодити його шлунку.

Особливо чутлива травна система у кошенят, внаслідок чого їм потрібні особливі корми, насичені протеїном та іншими поживними мікроелементами, необхідними для здорового росту і розвитку. Тільки спеціальний корм, призначений для кошенят, забезпечить малюка всім необхідним. Дізнайтеся більше про харчування кошенят.

Починаючи з 12 місяців, котів потрібно годувати спеціальним кормом, призначеним для дорослих улюбленців. Також існують спеціальні види корму для літніх котів, на які бажано переводити свого пухнастого друга після досягнення ним віку 7 – 10 років. Прочитайте про харчування котів літнього віку.

Важливе про харчування котів

Вода як невіддільний елемент збалансованого харчування

Споживання води необхідно всім живим істотам на Землі, і наші пухнасті друзі не виняток. Предки котів були пустельними тваринами, тому наші улюбленці вміють зберігати в собі й економно витрачати вологу. Попри це, котам необхідно давати достатню кількість свіжої води, адже у них можуть виникнути проблеми зі здоровим функціонуванням сечового міхура. Пам'ятайте: у вашого улюбленця повинен бути доступ до чистої й свіжої питної води 24 години на добу.

Протеїни і їх значення

Протеїни, отриманні з амінокислот – це основне джерело енергії для котів. Оскільки їх організм не може самостійно виробляти білок, раціон вашого кота повинен містити їжу, у якій є особливі амінокислоти.

Жири та їх роль в збалансованому раціоні

Жири є джерелом енергії для кота, що дозволяють йому залишатися активним протягом усього дня. Крім того, вони захищають внутрішні органи вашого кота від зовнішніх пошкоджень. Саме тому якісний і збалансований корм для котів завжди повинен містити у своєму складі всі необхідні організму вашого кота жирні кислоти.

Цінність вуглеводів у раціоні

Хоча вуглеводи (як прості, так і складні) не є життєво важливими елементами в раціоні кота, але вони забезпечують його організм додатковою енергією.

Значення мінеральних речовин для організму кішки

Мінеральні речовини: наприклад, кальцій і фосфор, необхідні для здоров'я зубів і кісток вашого кота. Пам'ятайте: раціон кішки повинен містити обидва цих елементи в достатній кількості й правильній пропорції, що особливо важливо, якщо ваша кішка вагітна або годує кошенят.

Вітаміни як основа здорового харчування

Вітаміни потрібні котам в невеликій кількості. Вони забезпечують ріст і розвиток організму тварин, покращують їх зір, підтримують шкіру і шерсть в здоровому стані, а також сприяють загоєнню ран і позитивно впливають на нервову систему.

Поширені питання про годування котів

Чи потрібно котам молоко?

Всупереч поширеній помилці, кошенятам не потрібно молоко з того самого моменту, як кішка перестає їх ним годувати. Багатьом котам важко перетравлювати молоко через лактозу, яка в ньому міститься. Тому коров'яче молоко й інші молочні продукти можуть викликати у котів діарею і розлад шлунку.

Як правильно зберігати й подавати вологий корм для котів?

Вологий корм продається в банках, контейнерах або порційних упаковках. Під час годування він завжди повинен бути кімнатної температури, щоб кіт міг максимально насолодитися ароматом і смаком їжі. Після прийому їжі слід зібрати залишки вологого корму і прибрати їх в холодильник. Пам'ятайте – вологий корм може зберігатися у відкритому вигляді не більше 24 годин, навіть в холодильнику.

Сухий корм – дуже поширена і популярна альтернатива м'якому корму. У ньому містяться всі необхідні поживні речовини, а хрусткі подушечки позитивно впливають на здоров'я зубів вашого улюбленця. Енергетична цінність сухого корму, як правило, вище, ніж вологого, тому стежте за тим, щоб середні порції сухого корму були менші за розміром, ніж вологого.

Завжди дивіться на упаковку конкретного корму для котів: там вказана детальна інформація про те, як та скільки можна зберігати корм.

Незалежно від вибору сухого або вологого корму для котів, переконайтеся, що це продукт основного раціону, що містить у своєму складі всі необхідні мікроелементи й поживні речовини, а не корм, який використовується як доповнення до основного раціону.

Не забувайте, що хоча корма для котів і собак виглядають однаково, вони істотно відрізняються один від одного за складом. У організмів котів і собак абсолютно різні вимоги до харчового раціону, тому їжа для собак абсолютно не підходить для годування котів (і навпаки).

Як змінити раціон кота?

Якщо ви вирішили змінити тип або марку корми свого кота, робіть це поступово, протягом 7 – 10 днів. При цьому найкращий варіант – поставити перед вашим улюбленцем додаткову миску, наповнену новим кормом, але не прибирати тарілку зі старим: так у кота буде можливість поступово звикнути до нової їжі.

Чи потрібно давати кішкам біологічно активні харчові добавки?

Здорові коти, що харчуються якісним кормом, не потребують будь-яких інших добавок. Більш того, в деяких випадках харчові добавки можуть навіть порушити загальний баланс поживних речовин в організмі вашого вихованця і викликати у нього ті чи інші проблеми зі здоров'ям.

Проте, якщо вашій кішці все ж необхідне особливе харчування (наприклад, для стимулювання росту або в період вагітності), ви можете використовувати спеціальні види корму, призначені виключно для подібних випадків.

Який обсяг їжі оптимальний для кота?

Обсяг їжі, який оптимальний для організму кота, залежить від різних факторів – наприклад, від породи, розміру, рівня фізичної активності та способу життя вашого улюбленця. Спершу ознайомтеся з рекомендаціями щодо визначення розміру порції, розміщеними на упаковці корму. Але не забувайте, що там розташовані загальні поради.

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