Что составляет основу сбалансированного рациона кота?

По своей природе кошки – хищники, поэтому в их рационе обязательно должно быть мясо. В отличие от собак, кошек нельзя кормить вегетарианской пищей. Для представителей семейства кошачьих протеин (белок) является основным источником энергии, поэтому котам нужно большее содержание белка в пище, чем, например, собакам. Мясо – это не только протеин, но и необходимые кошкам питательные вещества: таурин (для сердца и зрения), арахидоновая кислота (для здоровья кожи и шерсти) и витамин А (для шерсти и зрения).

Чтобы кот оставался стройным, нужно составить ему сбалансированный рацион, включающий все необходимые его организму питательные вещества. Качественный корм должен обеспечить кота всеми необходимыми микроэлементами и одновременно нравиться ему.

Хозяева часто дают человеческую пищу как лакомство для своих кошек, но помните – добавление подобной пищи в рацион кота может серьезно навредить его желудку.

Особенно чувствительна пищеварительная система у котят, вследствие чего им нужны особые корма, насыщенные протеином и другими питательными микроэлементами, необходимыми для здорового роста и развития. Только специальный корм, предназначенный для котят, обеспечит малыша всем необходимым. Узнайте больше о питании котят .

Начиная с 12 месяцев, кошек нужно кормить специальным кормом, предназначенным для взрослых любимцев. Также существуют специальные виды корма для пожилых кошек, на которые желательно переводить своего пушистого друга после достижения им возраста 7 – 10 лет. Прочитайте о питании кошек пожилого возраста .

Важное о питании кошек

Вода как неотделимый элемент сбалансированного питания

Потребление воды необходимо всем живым существам на Земле, и наши пушистые друзья не исключение. Предки кошек были пустынными животными, поэтому наши любимцы умеют хранить в себе и экономно расходовать влагу. Несмотря на это, котам необходимо давать достаточное количество свежей воды, ведь у них могут возникнуть проблемы со здоровым функционированием мочевого пузыря. Помните: у вашего любимца должен быть доступ к чистой и свежей питьевой воде 24 часа в сутки.

Протеины и их значение

Протеины , полученные из аминокислот – это основной источник энергии для кошек. Поскольку их организм не может самостоятельно вырабатывать белок, рацион вашего кота должен содержать пищу, в которой есть особые аминокислоты.

Жиры и их роль в сбалансированном рационе

Жиры являются источником энергии для кота и позволяют ему оставаться активным в течение всего дня. Кроме того, они защищают внутренние органы вашего кота от внешних повреждений. Именно поэтому качественный и сбалансированный корм для кошек всегда должен содержать в своем составе все необходимые организму вашего кота жирные кислоты.

Ценность углеводов в рационе

Хотя углеводы (как простые, так и сложные) не является жизненно важными элементами в рационе кота, но они обеспечивают его организм дополнительной энергией.

Значение минеральных веществ для организма кошки

Минеральные вещества : например, кальций и фосфор, необходимы для здоровья зубов и костей вашего кота. Помните: рацион кошки должен содержать оба этих элемента в достаточном количестве и правильной пропорции, что особенно важно, если ваша кошка беременна или кормит котят.

Витамины как основа здорового питания

Витамины нужны котам в небольшом количестве. Они обеспечивают рост и развитие организма животных, улучшают их зрение, поддерживают кожу и шерсть в здоровом состоянии, а также способствуют заживлению ран и положительно влияют на нервную систему.

Часто задаваемые вопросы о кормлении кошек

Нужно ли котам молоко?

Вопреки распространенному заблуждению, котятам не нужно молоко с того самого момента, как кошка перестает их им кормить. Многим кошкам трудно переваривать молоко из-за лактозы, которая в нем содержится. Поэтому коровье молоко и другие молочные продукты могут вызвать у кошек диарею и расстройство желудка.

Как правильно хранить и подавать влажный корм для кошек?

Влажный корм продается в банках, контейнерах или порционных упаковках. Во время кормления он всегда должен быть комнатной температуры, чтобы кот мог максимально насладиться ароматом и вкусом пищи. После приема пищи следует собрать остатки влажного корма и убрать их в холодильник. Помните – влажный корм может храниться в открытом виде не более 24 часов, даже в холодильнике.

Сухой корм – очень распространенная и популярная альтернатива мягкому корму. В нем содержатся все необходимые питательные вещества, а хрустящие подушечки положительно влияют на здоровье зубов вашего любимца. Энергетическая ценность сухого корма, как правило, выше, чем влажного, поэтому следите за тем, чтобы средние порции сухого корма были меньше по размеру, чем влажного.

Всегда смотрите на упаковку конкретного корма для кошек: там указана подробная информация о том, как и сколько можно хранить корм.

Независимо от выбора сухого или влажного корма для кошек, убедитесь, что это продукт основного рациона, содержащий в своем составе все необходимые микроэлементы и питательные вещества, а не корм, который используется как дополнение к основному рациону.

Не забывайте, что, хотя корма для кошек и собак выглядят одинаково, они существенно отличаются друг от друга по составу. У организмов кошек и собак совершенно разные требования к пищевому рациону, поэтому пища для собак совершенно не подходит для кормления кошек (и наоборот).

Как изменить рацион кота?

Если вы решили изменить тип или марку корма для своего кота, делайте это постепенно, в течение 7 – 10 дней. При этом лучший вариант – поставить перед вашим любимцем дополнительную миску, наполненную новым кормом, но не убирать тарелку со старым: так у кота будет возможность постепенно привыкнуть к новой пище.

Нужно ли давать кошкам биологически активные пищевые добавки?

Здоровые кошки, питающиеся качественным кормом, не требуют каких-либо других добавок. Более того, в некоторых случаях пищевые добавки могут даже нарушить общий баланс питательных веществ в организме вашего питомца и вызвать у него те или иные проблемы со здоровьем.

Однако, если вашей кошке все же необходимо особое питание (например, для стимулирования роста или в период беременности), вы можете использовать специальные виды корма, предназначенные исключительно для подобных случаев.

Какой объем пищи оптимальный для кота?

Объем пищи, который оптимален для организма кота, зависит от различных факторов – например, от породы, размера, уровня физической активности и образа жизни вашего любимца. Сначала ознакомьтесь с рекомендациями по определению размера порции, размещенными на упаковке корма. Но не забывайте, что там расположены общие советы.