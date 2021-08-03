Молодое морское животное застряло на берегу. Косатке повезло, ведь мимо проходило судно Steadfast. Моряки заметили кита, который нуждался в помощи и вызвали на место солдат дикой природы Аляски. Животное идентифицировали как косатку Бигга.
Важно Здоровье вашего кота: как предотвратить болезни ротовой полости
Спасатели природы позволили экипажу судна использовать насос с морской водой, чтобы увлажнять кожу косатки. Также с помощью насоса отгоняли птиц.
Касатку заметили моряки / Скриншот
Моряки поливали кита и ожидали прибытия группы из Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Время от времени кит-косатка "пел" и тогда в океане можно было заметить и других косаток.
Волонтеры передавали друг другу воду и поливали животное / Скриншот
Животное спасали около 6 часов. Волонтеры поливали его водой из шланга и ведер.
Как спасали молодую косатку: видео
В конце концов, животное смогло вернуться в морскую стихию после того, как наступил прилив. Усилиями волонтеров его жизнь была спасена.
Кита спасали 6 часов / Скриншот
Вам понравится 4 собаки и дикая свинка: как живет семья хвостатых блогеров из Шри-Ланки