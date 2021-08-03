Молодое морское животное застряло на берегу. Косатке повезло, ведь мимо проходило судно Steadfast. Моряки заметили кита, который нуждался в помощи и вызвали на место солдат дикой природы Аляски. Животное идентифицировали как косатку Бигга.

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Спасатели природы позволили экипажу судна использовать насос с морской водой, чтобы увлажнять кожу косатки. Также с помощью насоса отгоняли птиц.



Касатку заметили моряки / Скриншот

Моряки поливали кита и ожидали прибытия группы из Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Время от времени кит-косатка "пел" и тогда в океане можно было заметить и других косаток.



Волонтеры передавали друг другу воду и поливали животное / Скриншот

Животное спасали около 6 часов. Волонтеры поливали его водой из шланга и ведер.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Как спасали молодую косатку: видео

В конце концов, животное смогло вернуться в морскую стихию после того, как наступил прилив. Усилиями волонтеров его жизнь была спасена.



Кита спасали 6 часов / Скриншот

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