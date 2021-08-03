Молода морська тварина застрягла на берегу. Косатці пощастило, адже повз проходило судно Steadfast. Моряки помітили кита, що потребував допомоги й викликали на місце солдатів дикої природи Аляски. Тварину ідентифікували як косатку Бігга.

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Рятівники природи дозволили екіпажу судна використовувати насос із морською водою, щоб зволожувати шкіру косатки. Також за допомогою насоса відганяли птахів.



Косатку помітили моряки / Скриншот

Моряки поливали кита й очікували на прибуття групи із Національного управління океанічних та атмосферних досліджень.

Час від часу кит-косатка "співав" і тоді в океані можна було помітити й інших косаток.



Волонтери передавали один одному воду й поливали тварину / Скриншот

Тварину рятували близько 6 годин. Волонтери поливали її водою зі шланга та відер.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний. ​

Як рятували молоду косатку: відео

Зрештою, тварина змогла повернутися у морську стихію після того, як настав приплив. Зусиллями волонтерів її життя було врятовано.



Кита рятували 6 годин / Скриншот

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