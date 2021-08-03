Молода морська тварина застрягла на берегу. Косатці пощастило, адже повз проходило судно Steadfast. Моряки помітили кита, що потребував допомоги й викликали на місце солдатів дикої природи Аляски. Тварину ідентифікували як косатку Бігга.
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Рятівники природи дозволили екіпажу судна використовувати насос із морською водою, щоб зволожувати шкіру косатки. Також за допомогою насоса відганяли птахів.
Косатку помітили моряки / Скриншот
Моряки поливали кита й очікували на прибуття групи із Національного управління океанічних та атмосферних досліджень.
Час від часу кит-косатка "співав" і тоді в океані можна було помітити й інших косаток.
Волонтери передавали один одному воду й поливали тварину / Скриншот
Тварину рятували близько 6 годин. Волонтери поливали її водою зі шланга та відер.
Зрештою, тварина змогла повернутися у морську стихію після того, як настав приплив. Зусиллями волонтерів її життя було врятовано.
Кита рятували 6 годин / Скриншот
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