Волк и собака в одном теле: как живет звезда сетей Локи – невероятные фото

Однажды американец Келли Лунд принес домой щенка. Это была смесь хаски, маламута и арктического волка. Хотя мужчина имел большой опыт воспитания больших собак, Локи был другим.

Еще тогда, в далеком 2012 году, Келли решил сделать все возможное, чтобы социализировать своего нового любимца. Вместе они уже 9 лет исследуют мир: катаются на сноуборде и путешествуют по Америке.

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Волкособы уникальные животные, которые появляются в результате скрещивания волков и собак (немецких овчарок, маламутов и других). В отличие от обычных собак, волкособы имеют более развитый нюх и интуицию. В то же время эти животные очень умны и хорошо поддаются дрессировке.

Источник: уникальные животные, которые появляются в результате скрещивания волков и собак (немецких овчарок, маламутов и других). В отличие от обычных собак, волкособы имеют более развитый нюх и интуицию. В то же время эти животные очень умны и хорошо поддаются дрессировке.Источник: Википедия

До своего 3-го дня рождения Локи побывал в большей части западных штатов США. А его хозяин неожиданно увлекся фотоискусством.

Фотографии имеют свойство со временем становиться все более ценными. Снимки, которые мы создаем – это страницы нашего журнала, – рассказывает Келли.

Мужчина и его собака хотят мотивировать людей жить более счастливой и свободной жизнью в единении с природой. Именно об этом невероятный блог в инстаграме, который ведут от имени Локи.

Локи стал чрезвычайно популярным в сети. В его инстаграме – 2 миллиона подписчиков. Волкособ имеет собственный сайт, где фанаты животного могут приобрести одежду, аксессуары и календари с фотографиями.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь

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Волкособ на пляже

Недавно семья потеряла своего второго пса по кличке Бейли. Локи и его хозяева искренне скорбят по своим другом.

Локи и Бейли на лодке

Локи наслаждается зимой