Визит к парикмахеру стал катастрофой: 15 очень веселых фото животных

28 января 2022 , 18:56
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Источник:

Reddit

Не только люди могут прийти из парикмахерской в ​​слезах из-за неудачной стрижки. Некоторые домашние любимцы также пережили эти минуты отчаяния и стыда из-за некрасивой прически.

А "жестокие" хозяева только делают фото любимцев и смеются над ними. Смотрите подборку зверей, слишком неудачно посетивших грумера.

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Вот как выглядит морда персов под шерстью


Фото Reddit

Этой собачке к лицу челка


Фото Reddit

Когда грумер решил немного поэкспериментировать


Фото Reddit

"Что вы со мной сделали"


Фото Reddit

"Кто там надо мной смеется?"


Фото Reddit

Когда сам себе подстриг челку


Фото Reddit

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Попросили подстричь шерсть наполовину


Фото Reddit

Этот кот плохо вел себя у парикмахера – теперь будет ходить с такой ​​прической


Фото Reddit

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Автор: Аліна Рудченко