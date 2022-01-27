Пудель
Пудели очень чистоплотные собаки, которые тщательно ухаживают за своей шубкой. Но вьющаяся шерсть пуделей растет очень быстро – поэтому их нужно регулярно стричь и водить к грумеру.
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Пудель / Фото Pixabay
Бишон фризе
Эти небольшие собаки отлично подходят для проживания в квартире – они любят детей, легко поддаются дрессировке и почти не линяют. Бишонов фризе можно стричь, а можно отращивать их шерсть, придавая собаке вид "овечки".
Однако белая шерсть собак требует не только регулярного вычесывания и купания, но и специального корма, чтобы сохранить свой красивый вид.
Бишон фризе / Фото Pixabay
Йоркширский терьер
Шерсть йоркширских терьеров считают гипоаллергенной. Она почти не выпадает и похожа по структуре на человеческие волосы.
Если вы хотите отращивать шерсть собачки, ее нужно регулярно мыть и вычесывать. Если нет желания заниматься этим, собаку можно подстричь и одевать в тёплый комбинезон на прогулки.
Йоркширский терьер / Pixabay
Китайская хохлатая собака
Эти небольшие псы отлично подходят для содержания в квартире. У них почти нет шерсти, а потому они не линяют.
Однако нежная кожа китайских хохлатых нуждается в уходе. Этим собакам нужен гипоаллергенный шампунь, а также одежда – ведь они чувствительны к жаре и холоду.
Китайская хохлатая собака / Фото Pixabay
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Басенджи
Особенностью этой породы собак является то, что она не только почти не линяет, но еще и не лает. Короткая шерсть басенджи нуждается в минимальном уходе.
Однако мыться басенджи также не слишком любят – сказывается африканские корни породы.
Басенджи / Фото Pixabay
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