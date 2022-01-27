Пудель

Пуделі дуже охайні собаки, які ретельно доглядають за своєю шубкою. Але кучерява шерсть пуделів росте дуже швидко – тому їх потрібно регулярно стригти та водити до грумера.

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Пудель / Фото Pixabay

Бішон фризе

Ці невеликі собаки чудово підходять для проживання у квартирі – вони люблять дітей, легко піддаються дресируванню та майже не линяють. Бішонів фризе можна стригти, а можна відрощувати їх шерсть, надаючи собаці вигляду "овечки".

Однак біла шерсть собак потребує не тільки регулярного вичісування та купання, а ще й спеціального корму., щоб зберегти свій красивий вигляд.



Бішон фризе / Фото Pixabay

Йоркширский тер'єр

Шерсть йоркширских тер'єрів вважають гіпоалергенною. Вона майже не випадає і схожа за структурою на людське волосся.

Якщо ви хочете відрощувати шерсть песика, її потрібно регулярно мити та вичісувати. Якщо немає бажання займатися цим, собаку можна підстригти й одягати в теплий комбінезон на прогулянки.



Йоркширський тер'єр / Фото Pixabay

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Китайський чубатий собака

Ці невеликі пси чудово підходять для утримання в квартирі. Вони майже не мають шерсті, а тому не линяють.

Однак ніжна шкіра китайських чубатих потребує догляду. Цим собакам потрібен гіпоалергенний шампунь, а також одяг – адже вони чутливі до спеки та холоду.



Китайський чубатий собака / Фото Pixabay

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Басенджі

Особливістю цієї породи собак є те, що вона не тільки майже не линяють, а ще й не гавкають. Коротка шерсть басенджі потребує мінімального догляду.

Однак митися басенджі також не надто люблять – дається взнаки африканське коріння породи.



Басенджі / Фото Pixabay

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