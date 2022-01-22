Однак пам'ятайте, що навіть "ліниві" породи собак обожнюють прогулянки, потребують руху та свіжого повітря. Просто вони мають нижчий рівень енергії та втомлюються швидше, ніж інші песики.

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Басет-гаунд



Басет-гаунд / Фото Pixabay

Ці собаки мають досить великий розмір, але короткі лапи. Вони полюбляють ліниво проводити час, лежачи на дивані.

Однак басет-гаунд – мисливська порода. Коли такий пес відчуває цікавий запах, то здатен йти за ним на досить довгі відстані. Через це басет-гаунди часто губляться – на прогулянках за ними потрібно стежити дуже уважно.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Ши-цу



Ши-цу / Фото DecorDog

Це невеликі та дуже віддані собаки. Вони із задоволенням житимуть у квартирі й будуть супроводжувати господаря на коротких, не надто виснажливих прогулянках. Але пам'ятайте, що ши-цу – дуже товариські собаки, вони не зможуть тривалий сидіти вдома самі й чекати на рідку увагу власника.

Французький бульдог



Французький бульдог / Фото Unsplash

Хоча раніше ці собаки ловили пацюків та мишей, зараз їх тримають здебільшого як диванних собак. Коротка морда бульдогів спричиняє проблеми з диханням, тому ці собаки не надто схильні до значних фізичних навантажень. Зараз французьких бульдогів тримають як типових міських собак.

Англійський бульдог



Англійський бульдог / Фото Unsplash

Цей пес має чималі розміри, однак теж швидко втомлюється і надає перевагу коротким прогулянкам, а не довгим марафонам.

Короткошерсті бульдоги стали ідеальними міськими жителями – вони чудово підходять для квартири.

Мопс



Мопс / Фото Unsplash

Як і всім короткомордим собакам, мопсам не радять гуляти в спеку, адже це може призвести до проблем з диханням. Ці невеликі песики досить веселі й з радістю беруть участь в іграх. Водночас вони не потребують довгих прогулянок і з задоволенням будуть гратися у квартирі.

Однак мопси схильні до переїдання, тому потрібно давати їм помірні фізичні навантаження та стежити за раціоном.

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