Згідно з роликом, доберман, якого назвали Джек, вирішив зайнятися спортом.
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Чотрилапий дивився телевізор та повторював усі вправи, які там демонстрували. При цьому його тренерами був інший доберман зі своїм господарем.
Дивіться відео: як собака займається спортом
У коментарях люди активно залишали свої коментарі. Частина з них була здивована, а інша заздрила мотивації чотирилапого:
- "Навіть собака готується до літа, а не їсть 3 булку за годину".
- "Такий розумний. Я навіть трохи мотивувалася".
- "Собака займається фітнесом, тепер я бачив усе".
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