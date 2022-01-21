Согласно ролику, доберман, которого назвали Джек, решил заняться спортом.

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Четвероногий смотрел телевизор и повторял все упражнения, которые там демонстрировали. При этом его тренерами был другой доберман со своим владельцем.

Смотрите видео: как собака занимается спортом

В комментариях люди активно оставляли свои комментарии. Часть из них была удивлена, а другая завидовала мотивации четырехлапого:

  • "Даже собака готовится к лету, а не ест 3 булки в час".
  • "Такой умный. Я даже немного мотивировалась".
  • "Собака занимается фитнесом, теперь я видел все".

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