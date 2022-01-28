А "жестокие" хозяева только делают фото любимцев и смеются над ними. Смотрите подборку зверей, слишком неудачно посетивших грумера.
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Вот как выглядит морда персов под шерстью
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Этой собачке к лицу челка
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Когда грумер решил немного поэкспериментировать
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"Что вы со мной сделали"
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"Кто там надо мной смеется?"
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Когда сам себе подстриг челку
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Попросили подстричь шерсть наполовину
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Этот кот плохо вел себя у парикмахера – теперь будет ходить с такой прической
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