А "жестокие" хозяева только делают фото любимцев и смеются над ними. Смотрите подборку зверей, слишком неудачно посетивших грумера.

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Вот как выглядит морда персов под шерстью

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

Этой собачке к лицу челка

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

Когда грумер решил немного поэкспериментировать

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

"Что вы со мной сделали"

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

"Кто там надо мной смеется?"

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

Когда сам себе подстриг челку

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

Попросили подстричь шерсть наполовину

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

Этот кот плохо вел себя у парикмахера – теперь будет ходить с такой ​​прической

Смешные фото животных, сходившие к грумеру
Фото Reddit

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