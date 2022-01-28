А "жорстокі" господарі тільки роблять фото улюбленців і сміються з них. Дивіться добірку звірів, які надто невдало відвідали грумера.

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Ось як виглядає морда персів під шерстю

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

Цьому песику личить чуб

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

Коли грумер вирішив трохи поекспериментувати

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

"Що ви зі мною зробили"

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

"Хто там з мене сміється?"

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

Коли сам собі підстриг чуб

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

Попросили підстригти шерсть наполовину…

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

Цей кіт погано поводився у перукаря – тепер матиме таку зачіску

Кумедні фото тварин, які сходили до грумера
Фото Reddit

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