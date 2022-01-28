А "жорстокі" господарі тільки роблять фото улюбленців і сміються з них. Дивіться добірку звірів, які надто невдало відвідали грумера.
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Ось як виглядає морда персів під шерстю
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Цьому песику личить чуб
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Коли грумер вирішив трохи поекспериментувати
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"Що ви зі мною зробили"
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"Хто там з мене сміється?"
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Коли сам собі підстриг чуб
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Попросили підстригти шерсть наполовину…
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Цей кіт погано поводився у перукаря – тепер матиме таку зачіску
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