"Ведите экзорциста": кот изрядно перепугался игрушечного лемура и порадовал тиктокеров

Видя что-то впервые, у многих котов закономерно возникает инстинктивный страх. Иногда они выражают его очень забавно, становясь на дыбы.

Так случилось и с котенком Виски, который очень испугался плюшевого лемура. Его забавную выходку хозяйка успела снять на видео, что сделало любимца очень популярным.

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Как кот испугался лемура

Смешное видео в тиктоке уже набрало более 800 тысяч просмотров. Котик на нем, не подозревая, как станет звездой, просто боится игрушки. Он становится на дыбы перед лемуром, затем опрокидывается на спину и вытягивает к нему когти. Впоследствии Виски как-то мирится с ним и протягивает к лемуру лапы.

В сети пользователи шутят, что для Виски нужен экзорцист, чтобы изгнать из него демона. Впрочем, реакция этого кота на видео – выражение одного из самых распространенных кошачьих страхов. Эти животные очень боятся того, что видят впервые и чей запах является для них незнакомым.

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Чего больше всего боятся коты

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Источник: Catster