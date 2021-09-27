Так случилось и с котенком Виски, который очень испугался плюшевого лемура. Его забавную выходку хозяйка успела снять на видео, что сделало любимца очень популярным.
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Как кот испугался лемура
Смешное видео в тиктоке уже набрало более 800 тысяч просмотров. Котик на нем, не подозревая, как станет звездой, просто боится игрушки. Он становится на дыбы перед лемуром, затем опрокидывается на спину и вытягивает к нему когти. Впоследствии Виски как-то мирится с ним и протягивает к лемуру лапы.
В сети пользователи шутят, что для Виски нужен экзорцист, чтобы изгнать из него демона. Впрочем, реакция этого кота на видео – выражение одного из самых распространенных кошачьих страхов. Эти животные очень боятся того, что видят впервые и чей запах является для них незнакомым.
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Чего больше всего боятся коты
Источник: Catster
- Коты – прирожденные хищники и охотники. Впрочем, так уж они устроены, что испугать их может большое количество привычных для людей или собак вещей.
- Котик может бояться пылесоса, стиральной машины, фена, фейерверков или петард. То, что объединяет эти явления и пугает любимцев – неожиданный шум.
- Еще один топ-страх котов – новые места и люди. Для четвероногого это может стать большим стрессом, оправляться от которого придется несколько дней.
- Больше о кошачьих страхах читайте по этой ссылке.