Хотя кошки – хищники и часто демонстрируют большую храбрость, есть немало вещей, которые пугают пушистиков до исступления. Некоторые страхи просто объяснить, другие же являются неожиданными для владельцев.

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Что пугает кошек

Новые люди

Часто при встрече с новыми людьми котики убегают или прячутся. Не нужно заставлять их коммуницировать силой – пусть любимец привыкнет к новому человеку.



Новые люди могут изрядно напугать кота / Фото Unsplash

Появление новых членов семьи

Когда в вашем доме появляется малыш или даже другой любимец, коту нужно дать время. Для животного это стресс, и новый житель может пугать его своим непредсказуемым поведением, громкими звуками, желанием познакомиться и тому подобное.

Громкая бытовая техника

Ваш котик может бояться пылесоса, стиральной машины, фена и тому подобное. Не заставляйте его встречаться с пугающими предметами "нос к носу".

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Поездка к ветеринару

Перемена места, страшные запахи, неприятные процедуры – все это заставляет вашего кота нервничать.

Переезд

Незнакомое место пугает кота, ему нужно много времени, чтобы привыкнуть и пометить его своим запахом. Если вам нужно поехать на некоторое время, лучше оставлять котов дома, а ваши родные или знакомые пусть приходят к ним. Любой переезд является очень стрессовым для котика.



В незнакомом месте кот испытывает страх / Фото Unsplash

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Как помочь любимцу

Не нужно силой заставлять кота коммуницировать с гостями, приближаться к страшному предмету и тому подобное.

Однако можно постепенно развивать социальные навыки кошки. Если она боится гостей, пригласите одного человека, который будет спокойно разговаривать с животным, угостит его вкусненьким и попытается с ним поиграть.

Сделайте комфортное место для кота, где он может спрятаться от того, что его пугает. Это снизит уровень стресса и напряжения.

Если в вашем доме появляется ребенок или другой любимец, знакомьте их с котом постепенно. Сначала положите вещь с запахом нового члена семьи возле лежанки кота, чтобы он привыкал к запаху. И только после этого можно постепенно переходить к реальному знакомству.