Хотя кошки – хищники и часто демонстрируют большую храбрость, есть немало вещей, которые пугают пушистиков до исступления. Некоторые страхи просто объяснить, другие же являются неожиданными для владельцев.
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Что пугает кошек
Новые люди
Часто при встрече с новыми людьми котики убегают или прячутся. Не нужно заставлять их коммуницировать силой – пусть любимец привыкнет к новому человеку.
Новые люди могут изрядно напугать кота / Фото Unsplash
Появление новых членов семьи
Когда в вашем доме появляется малыш или даже другой любимец, коту нужно дать время. Для животного это стресс, и новый житель может пугать его своим непредсказуемым поведением, громкими звуками, желанием познакомиться и тому подобное.
Громкая бытовая техника
Ваш котик может бояться пылесоса, стиральной машины, фена и тому подобное. Не заставляйте его встречаться с пугающими предметами "нос к носу".
Поездка к ветеринару
Перемена места, страшные запахи, неприятные процедуры – все это заставляет вашего кота нервничать.
Переезд
Незнакомое место пугает кота, ему нужно много времени, чтобы привыкнуть и пометить его своим запахом. Если вам нужно поехать на некоторое время, лучше оставлять котов дома, а ваши родные или знакомые пусть приходят к ним. Любой переезд является очень стрессовым для котика.
В незнакомом месте кот испытывает страх / Фото Unsplash
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Как помочь любимцу
- Не нужно силой заставлять кота коммуницировать с гостями, приближаться к страшному предмету и тому подобное.
- Однако можно постепенно развивать социальные навыки кошки. Если она боится гостей, пригласите одного человека, который будет спокойно разговаривать с животным, угостит его вкусненьким и попытается с ним поиграть.
- Сделайте комфортное место для кота, где он может спрятаться от того, что его пугает. Это снизит уровень стресса и напряжения.
- Если в вашем доме появляется ребенок или другой любимец, знакомьте их с котом постепенно. Сначала положите вещь с запахом нового члена семьи возле лежанки кота, чтобы он привыкал к запаху. И только после этого можно постепенно переходить к реальному знакомству.
Не заставляйте кота коммуницировать с людьми или предметами, которых он боится / Фото Unsplash