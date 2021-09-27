Пользователь социальной сети твиттер с ником necode67 поделился с подписчиками случайным фото своего кота, которого зовут Року.

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Домашний любимец был таким уставшим, что заснул в довольно необычной для животного позе. Кот прижался к стене спиной, раскинул задние лапы, а передние прижал к груди.

"Кот, который переживает побочный эффект", — подписал фото хозяин Року.

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Кадр сразу стал очень популярным, ведь его лайкнули более 430 тысяч пользователей и начали придумывать мемы.

Например, пользователь твиттер с ником mr_onabassion предположил, что животное могло попасть в зону боевых действий и получить ранения.

Кот в боевых действиях / Фото твиттер

Комментатор с ником gustrans считает, что кот похож на старца философа, к которому приходят паломники в надежде услышать мудрость.



Кот как философ / Фото твиттер

Некоторые из пользователей представили, что животное могло переживать из-за пандемии COVID-19 и думать о вирусе. Пользователь ubugedeco сделал свой арт с домашним животным, которому снились газеты с информацией о вирусе.



Арт с котом / Фото твиттер

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Еще кто-то увидел в фото что-то общее между котом и популярным практически год назад мемом.

Какие еще сделали мемы с котом / Фото НВ: