Користувач соціальної мережі твіттер з ніком necode67 поділився з підписниками випадковим фото свого кота, якого звати Року.
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Домашній улюбленець був такий втомлений, що заснув в досить незвичній для тварини позі. Кіт притиснувся до стіни спиною, розкинув задні лапи, а передні притиснув до грудей.
"Кіт, який переживає побічний ефект", – підписав фото господар Року.
Кадр одразу став дуже популярним, адже його лайкнули понад 430 тисяч користувачів та почали вигадувати меми.
Наприклад, користувач твіттер з ніком mr_onabassion припустив, що тварина могла потрапити в зону бойових дій і отримати поранення.
Кіт в бойових діях / Фото твіттер
Коментатор з ніком gustrans вважає, що кіт схожий на старця філософа, до якого приходять прочани в надії почути мудрість.
Кіт мов філософ / Фото твіттер
Деякі з користувачів уявили, що тварина могла переживати через пандемію COVID-19 і думати про вірус. Користувач ubugedeco зробив свій арт з домашнім улюбленцем, якому снилися газети з інформацією про вірус.
Арт з котом / Фото твіттер
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Ще хтось побачив у фото спільне між котом та популярним практично рік назад мемом.
Які ще зробили меми з котом / Фото НВ: