Для Містера Гокса анонімний чоловік зробив спеціальну клітку. У ній встановлено 2 пластикові тунелі та бігове колесо.
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Коли хом'як бігає у колесі, він у випадковому порядку обирає 30 криптовалют. В тунелях же є датчики руху, що змушують комп’ютерну програму купувати та продавати токени. Тобто у випадку, коли хом'як біжить у правий тунель — відбувається покупка, у лівий — продаж.
Клітка для хом'яка / Фото Protos
Попри випадковість дій Містера Гокса, менш ніж за 3 місяці дохід зріс на 29% — з 390 доларів до 498 доларів.
Які були найкращі операції хом’яка:
- Покупка токена Chiliz (CHZ) на суму 23,60 доларів і його продаж за 36,44 долара.
- Покупка токена Pantos (PAN) на 23,57 долара і його продаж за 35,33 долара.
- Покупка Dogecoin на 23,79 долара та продаж за 34,8 долара.
Найбільшим активом Містера Гокса наразі став токен TRON (TRX). Його придбали 5 разів, а з дня першої угоди ціна зросла на 40%.
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Крім того, господар запустив трансляцію, завдяки якій користувачі можуть спостерігати за діями хом'яка в реальному часі.
Дивіться відео: як хом'як здійснює покупку та продаж