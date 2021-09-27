Замість звичного чорно-коричневого забарвлення – пес білого кольору. Навіть ніс у Дьюка не чорний, а рожевий.

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Собака має серйозно знижені зір і слух, а також через вроджену хворобу, її серце збільшене в розмірах. Це впливає на те, що Дьюку складно довго ходити без задишки та набряків. Йому також потрібно наносити протисонцевий крем, щоб не отримати опіків.

Альбінізм — вроджена відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву, пір'я, райдужки ока у тварин.

Дьюк / Фото інстаграм

Мерседес Андраде одразу сподобався пес. Жінка зазначила, що ніколи раніше не чула про те, що такси можуть народжуватися альбіносами. Мерседес не планувала брати собаку, але, побачивши Дьюка, не змогла піти одна.

"Він вибрав нас, а не ми його. Дьюк ніби відчув, що саме в нашому домі він знайде щастя і безпеку", – розповіла Мерседес Андраде.

Тепер Дьюк оточений любов'ю і турботою, а завдяки фотографіям, які його господиня розмістила в соціальних мережах, став ще й відомим.

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На вулиці він завжди привертає увагу перехожих. Люди підходять, аби краще розглянути білосніжну таксу і зробити кілька фото. Хоча пес чує тільки високочастотні звуки та бачить лише одним оком, він відчуває любов, яку йому дарують його господарі.