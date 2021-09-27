Вместо привычной черно-коричневой окраски – пес белого цвета. Даже нос в Дьюка не черный, а розовый.

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Собака имеет серьезно сниженное зрение и слух, а также из-за врожденной болезни, ее сердце увеличено в размерах. Это влияет на то, что Дьюку сложно долго ходить без одышки и отеков. Ему также нужно наносить солнцезащитный крем, чтобы не получить ожогов.

Альбинизм – врожденное отсутствие пигмента кожи, волосяного покрова, перья, радужки глаза у животных.



Дьюк / Фото инстаграм​

Мерседес Андраде сразу понравился пес. Женщина отметила, что никогда раньше не слышала о том, что таксы могут рождаться альбиносами. Мерседес не планировала брать собаку, но, увидев Дьюка, не смогла уйти одна.

"Он выбрал нас, а не мы его. Дьюк будто почувствовал, что именно в нашем доме он найдет счастье и безопасность", — рассказала Мерседес Андраде.

Теперь Дьюк окружен любовью и заботой, а благодаря фотографиям, которые его хозяйка разместила в социальных сетях, стал еще и известным.

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На улице он всегда привлекает внимание прохожих. Люди подходят, чтобы лучше рассмотреть белоснежную таксу и сделать несколько фото. Хотя пес слышит только высокочастотные звуки и видит только одним глазом, он чувствует любовь, которую ему дарят его хозяева.