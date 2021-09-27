Когда пламя потушили, Бретт Маннери должен был войти внутрь здания вместе с другими пожарными, чтобы ликвидировать небольшие очаги пожара.

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Кроме этого, мужчины нашли и вывели животных, оставшихся в живых. В общем удалось спасти 26 собак и 24 кошки.



Сгоревший приют / Фото твиттер

"Кошки, как окаменели. Казалось, что они увидели привидение. Когда подобное случается в месте, где спасают животных – это ужасно", — отметил Бретт Маннери.

В одном из помещений Маннери нашел клетку с тремя кошками, которые были завалены обломками. Вынося коробку с кошкой, которую зовут Мия, мужчина решил, что хочет оставить ее себе.

На удивление, она оказалась в самом худшем месте и вышла с парой синяков,

– вспомнил Маннери.

У Бретта уже было 2 кошки и боксер, которого он взял из того же приюта. В новом доме Мия была все еще напугана и скрывалась, однако на следующий день она смогла успокоиться.

Мия и Бретт / Фото Brett Maneri

Теперь Мия не отходит от нового хозяина, постоянно мяукает рядом и обнимает его лапками.

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Бретт Маннери отмечает, что не сделал ничего особенного. Он утверждает, что без усилий всей команды пожарных потушить огонь и спасти животных вряд ли удалось бы.