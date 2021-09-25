В ролике видно, что вся семья пыталась уговорить собаку породы Аляскинский маламут искупаться в ванной. Домашний любимец, которого зовут Фил, совершенно не согласен с такой идеей хозяев.

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Собака ходила по комнате с печальной мордочкой и пыталась спрятаться под раковиной, в углу или за креслом с младенцем. Чтобы хоть как-то убедить Фила, хозяева "подкупали" его любимым лакомством – арахисовым маслом. Однако и этот метод не повлиял на собаку.

После долгих уговоров всей семьи и даже кота – Фила смогли убедить искупаться.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Смотрите видео: как собаку пытались убедить искупаться

Что известно о породе

Маламута не рекомендуется заводить, если хозяева не смогут предоставлять ему достаточно много времени для прогулок. Хорошим домом для такой собаки будет частный дом с территорией, где он сможет побегать.

У собак этой породы есть еще одна интересная особенность – они практически не лают. Маламутов ценят за их чрезвычайно тонкую связь с хозяином и добродушие.

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При дрессировке они быстро усваивают навыки, и легко воспринимают команду, которая может произноситься с любой интонацией или громкостью. Однако если маламут не видит смысла в действии, то создать навыки будет достаточно сложно.