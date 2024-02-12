В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что рядом со спортивной базой собака провалилась под лед. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

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Винничанин нырнул в ледяную реку, чтобы спасти собаку

После сообщения ГСЧС быстро прибыли на место и установили, что пес провалился, когда вышел на тонкий лед во время прогулки вдоль речного побережья. Владелец собаки немедленно бросился на помощь, но и сам едва не оказался под угрозой. Мужчина почти ушел под воду.

Мужчина едва не погиб, спасая свою собаку / Фото ГСЧС

Спасатели вытащили обоих из воды, нагрели и передали врачам, которые прибыли на место вместе с бригадой скорой помощи.

Владельца собаки также вытащили из водоема и передали врачам / Фото ГСЧС

Поскольку владельца собаки госпитализировали, животное на передержку забрали к себе спасатели.

Собака временно на передержке у спасателей / Фото ГСЧС

На Киевщине спасли лебедя, который "вмерз" в лед

В Ирпене, что на Киевщине, лебедь оказался в ледяной ловушке. Лютые морозы привели к тому, что лапки птицы замерзли под водой, сделав его неподвижным. Спасатели мгновенно оказали помощь пернатому. К счастью, благодаря ГСЧС лебедь остался живым.

Известно, что лебедь живет на набережной. Очевидно, он заснул на воде, однако за ночь она очень быстро покрылась льдом. Тогда и лапки птицы оказались в ловушке.

Спасатели вытащили из воды собаку, которая провалилась под лед

А николаевские спасатели продемонстрировали храбрость и сноровку, успешно спасая собаку, оказавшуюся подо льдом. Собака упала в ледяную воду реки Ингул на расстоянии 50 метров от берега.

Несмотря на отважные попытки спастись самостоятельно, пес оказался в ловушке и нуждался в помощи. Для спасения привлекли специалистов из первого отделения государственной пожарно-спасательной части. Чрезвычайники вытащили пса на берег, после чего тот убежал.