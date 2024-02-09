В социальных сетях появились забавные видео с буднями "боевого" енота. Видео с питомцем публикует пользователь TikTok с ником bob_ukrop.

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Боец ВСУ показал как енот наводит свои порядки на позициях

На обнародованных кадрах уже вполне социализированное животное с интересом изучает окружающую обстановку, хватая лапами различные предметы, будто пытаясь их украсть.

Славко творит хаос, не соскучишься с этим вредным,

– отметил военный.

В другой публикации украинский защитник отмечает, что енот становится более социальным, везде лазит и трогает вещи. По его словам, животное также научилось "клянчить еду".

В свою очередь человеческий сослуживец енота все это время напрасно пытался призвать того к дисциплине.

Ты нормальный, ало? Отдай! Шкодник такой,

– констатировал украинский защитник.

На других видео енот изучает подоконник и поверхность стола, хватая лапками различные предметы. На замечания автора видео Славко не реагирует.

Также можно увидеть на некоторых кадрах, как зверь моет свою игрушку в тазике и ест корм для собаки.

2 года назад собака-поводырь, которая исчезла, – чудом нашлась

Собака-поводырь Плюша испугалась взрывов и выстрелов и сбежала еще 24 февраля 2022 года. Ее незрячий хозяин Сергей Гаврилюк до последнего не верил, что еще обнимет свою любимицу и помощницу.

И наконец случилось чудо – ему позвонил знакомый кинолог и сказал, что его Плюша нашлась. Эта история достойна сценария кино.