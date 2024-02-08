В результате сбоя, который начался около 19:40 по местному времени, местные жители почувствовали кратковременное, но очень тревожное отключение. Его было полностью восстановлено через 3 часа.

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Енот сумел нарушить работу электросети Торонто

После недавнего инцидента на электростанции в Торонто, Онтарио, региональная компания Hydro One сообщила о сбое в работе, вызванный неожиданной встречей енота с оборудованием. В результате произошло отключение электроэнергии, что привело к временной остановке важной линии метрополитена.

Кроме того, пожарная служба отреагировала на сообщения о многочисленных людях, которые оказались в ловушке в лифтах из-за непредвиденной потери электроэнергии.

Пока судьба енота остается неизвестной, инцидент подчеркнул уязвимость городской инфраструктуры перед подобными событиями. Он также вызвал новые вопросы о том, как обеспечить безопасность и защиту от таких инцидентов в будущем.

Это также яркий пример того, как даже маленькие животные могут оказать значительное влияние на городскую жизнь и вызвать серьезные проблемы для горожан.

Танцующий пингвин парализовал работу аэропорта

В международном аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии развернулось неожиданное зрелище: на взлетно-посадочной полосе появился маленький голубой пингвиненок. Импровизированное "танцевальное" выступление птицы привело к задержке нескольких рейсов.

Вероятно, птица пролезла под забором, окружающим взлетную полосу. Администрация аэропорта уже усовершенствовала ограждение, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.

Бобер построил дом в водосточной трубе, сделав блокаду города

Бобер, построивший свой дом в водосточной трубе, вызвал блокаду города. Речь идет о районе Хрустальных озер в Ливингстоне в американском штате Техас. Чиновники объявили режим "Оставайтесь дома" и призвали жителей без надобности не выходить на улицу.

Он построил плотину, что заблокировала трубу водопропускного коллектора. Это привело к подтоплению во время сильных дождей. Поток воды размыл почву, в результате чего дорога обвалилась – проехать по ней на авто или даже пройти пешком было просто невозможно. Чтобы исправить эту ситуацию, ремонтная бригада привлекла самосвал и привезла целый грузовик с землей.