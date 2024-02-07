В этой трогательной истории, начавшейся почти год назад, Грегори Гио продемонстрировал свое сострадание, спасая 700-граммового дикого кабана, которого нашли его собаки. Мужчина не смог оставить беззащитное животное в лесу, где оно скорее всего погибло бы, и решил забрать его домой.

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Охотник пожалел кабана и приютил его

Сначала пара планировала позаботиться о "малыше", пока для него не найдется другой приют. Однако, с каждым днем они все больше к нему привязывались, и когда в конце концов пришло время отвезти Оскара на ферму, Тиффани и Грегори не могли сдержать слез.

Грегори не смог оставить беззащитное животное в лесу, где оно скорее всего погибло бы / Фото L'Avenir

Через несколько дней им позвонили и попросили забрать кабанчика, поскольку тот категорически отказывался есть. Грегори сказал Тиффани, что если они заберут Оскара, то уже никогда не смогут с ним попрощаться. И действительно, зверек стал частью их семьи.

Теперь у Оскара есть собственный диван, подушки и одеяла. Он иногда начинает яростно защищать свою территорию, когда гости семейства подходят слишком близко к его "частной собственности".

Теперь Оскар имеет даже свой диван / Фото L'Avenir

Сейчас Оскар весит 80 килограммов. Он еще растет и, вероятно, через год пересечет отметку в 120 килограммов.

Кабаны имеют развитый интеллект и обоняние. Оскар – не исключение. Когда он "вылавливает" запах еды в шкафчике, то сделает все, чтобы добраться до нее,

– говорит хозяин.

Поэтому Тиффани и Грегори приходится хранить продукты в недоступных для Оскара местах, а также снять ручки со всех шкафчиков. Ежедневно он съедает от 1,5 до 2 килограммов различных продуктов: это преимущественно овощи и сухой хлеб, хотя иногда его угощают и чем-то сладким.

Охотник пожалел кабана и получил дикого домашнего любимца: смотрите видео

Кабан уже полностью приспособился к жизни дома. Когда ему надо выйти в туалет, он просится у хозяев, а после прогулки охотно чистит копытца.

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