У цій зворушливій історії, що почалася майже рік тому, Ґреґорі Ґіо продемонстрував своє співчуття, врятувавши 700-грамового дикого кабана, якого знайшли його собаки. Чоловік не зміг залишити беззахисну тваринку в лісі, де вона швидше за все загинула б, і вирішив забрати її додому.

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Полювальник пошкодував кабана і прихистив його

Спочатку пара планувала подбати про "малюка", доки для нього не знайдеться інший притулок. Проте, з кожним днем вони дедалі більше до нього прив'язувалися, і коли врешті-решт прийшов час відвезти Оскара на ферму, Тіффані та Ґреґорі не могли стримати сліз.

Ґреґорі не зміг залишити беззахисну тваринку в лісі, де вона швидше за все загинула б / Фото L'Avenir

Через кілька днів їм зателефонували й попросили забрати кабанчика, оскільки той категорично відмовлявся їсти. Ґреґорі сказав Тіффані, що якщо вони заберуть Оскара, то вже ніколи не зможуть з ним попрощатися. І справді, звірятко стало частиною їхньої родини.

Тепер в Оскара є власний диван, подушки та ковдри. Він іноді починає яро захищати свою територію, коли гості сімейства підходять надто близько до його "приватної власності".

Тепер Оскар має навіть свій диван / Фото L'Avenir

Наразі Оскар важить 80 кілограмів. Він ще росте і, ймовірно, через рік перетне позначку в 120 кілограмів.

Кабани мають розвинений інтелект та нюх. Оскар – не виняток. Коли він "виловлює" запах їжі у шафці, то зробить все, аби дістатися до неї,

– каже господар.

Тож Тіффані та Ґреґорі доводиться зберігати харчі у недоступних для Оскара місцях, а також зняти ручки з усіх шафок. Щодня він з'їдає від 1,5 до 2 кілограмів різних продуктів: це переважно овочі та сухий хліб, хоча іноді його пригощають й чимось солодким.

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Кабан уже повністю пристосувався до життя вдома. Коли йому треба вийти в туалет, він проситься у господарів, а після прогулянки охоче чистить копитця.

Зауважимо, нещодавно Pets24 писав про собаку зростом близько 182 сантиметри, яка досі вважає себе цуценям. Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф досі намагається застрибнути на коліна свого господаря Крейга з Турстастона (Уельс). При цьому він забуває, що його вага вже майже 45 кілограмів, і він не цуценя.