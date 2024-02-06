Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф досі намагається застрибнути на коліна свого господаря Крейга з Турстастона (Уельс). При цьому він забуває, що його вага вже майже 45 кілограмів, і він не цуценя.

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Собака, зростом з людину, досі вважає себе цуценям

Роульф живе в сім'ї Панкхерст з літа 2018 року. За останні роки він перетворився з крихітного цуценяти на величезного собаку зростом шість футів (коли він стоїть на задніх лапах) і вагою майже 45 кілограмів.

Попри це тварина, як і раніше, поводиться як малюк. Часто намагається сісти на коліна своєму господареві Крейгу, хоча він уже занадто великий.

Він легенда — він величезний. Він не знає свого розміру, йому здається, що він маленьке цуценя або такого ж розміру, як бульдоги. Він дуже кумедний. Роульф забирається на звичайне собаче ліжко і просто сідає на нього,

– каже Крейг.

За його словами, пудель набагато більший за двох інших домашніх тварин. Він не незграбний, але йому подобається лежати на речах, і якщо це крихітне ліжко, він намагається зробити себе якомога меншим.

Собака зростом близько 182 сантиметри, коли стоїть на задніх лапах / Фото Kennedy News & Media

За два роки до того, як цей пес потрапив до заголовків газет, Крейг переніс інсульт, після якого не міг ходити без кульгавості й почувався дуже пригніченим. Саме в цей час у його житті з'явився Роульф, і він стверджує, що турбота про собаку дуже допомогла йому повернутися до нормального життя.

Щоденні фізичні навантаження у вигляді прогулянок поліпшили мою координацію, розвинули силу в лівому боці, і з часом я зміг збільшити швидкість ходьби. Через два роки я перебуваю в набагато кращому фізичному і душевному стані, почасти завдяки тому, що у мене є Роульф,

– додав Крейг.

Він також каже, що час від часу Роульф намагається застрибнути до господаря на коліна, й думає, що він усе ще малюк. Крейг каже, що присутність пуделя в домі іноді призводить до хаосу в родині, але вона ж і багато чого змінила в кращу сторону.

Пудель Роульф завжди намагається застрибнути на коліна свого господаря / Фото Kennedy News & Media

Левеня у кабріолеті Bentley шокувало жителів курортного містечка

Поліція Таїланду заарештувала жінку після того, як її домашнє левеня побачили у салоні Bentley. Про таку розкіш мріє кожна людина, що вже говорити про тварин.

Інцидент трапився на вулицях курортного міста Паттая. Купувати цих тварин у Таїланді не заборонено законом, однак потрібно отримати офіційний дозвіл від чиновників. Як пізніше виявилось, у власниці тварини його не було.