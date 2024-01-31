Інцидент трапився на вулицях курортного міста Паттая. Купувати цих тварин у Таїланді не заборонено законом, однак потрібно отримати офіційний дозвіл від чиновників. Як пізніше виявилось, у власниці тварини його не було.

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Левеня у кабріолеті Bentley шокувало жителів курортного містечка

Cкандал розгорнувся після того, як в мережі з'явилося відео, на якому левеня в нашийнику зручно вмостилося на задньому сидінні розкішного білого кабріолету Bentley, на ім'я Саванджит Косунгнерн. За кермом був друг власниці небезпечного звіра, громадянин Шрі-Ланки.

Хоч придбання левів у Таїланді не заборонене законом, однак звіра потрібно офіційно зареєструвати.

Саванджит придбала левеня у тайця з провінції Накхонпатхом. Повідомляється, що продавець посприяв у перевезенні тварини до Паттайї. Однак, що дуже важливо, не було проведено жодної перевірки, щоб з'ясувати, чи має новий власник необхідну юридичну документацію для володіння такою твариною. Отже, їхня угода визнається незаконною.

Розкішна поїздка левеня у Bentley: дивіться відео

Жінці пред'явлено обвинувачення у володінні дикою твариною без дозволу. За це їй загрожує до одного року в'язниці та штраф до 100 тисяч батів (близько 106 000 гривень).

Поліція також хотіла арештувати шрі-ланкійця, який катався з левом на Bentley й жив з ним на своїй орендованій віллі з басейном. Однак, правоохоронцям не вдалося цього зробити, бо підозрюваний вже покинув Таїланд. Йому загрожувало до пів року в'язниці та штраф у 50 000 бат (близько 53 000 гривень) за вигул звіра у громадському місці.

Окрім того, буде покарано тайця, який продав левеня Саванджит без перевірки документів.

За офіційними даними, у Таїланді наразі легально утримуються 224 леви.

З України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни

Через війну Росії проти України страждають і тварини – вони потрапляють під обстріли і залишаються без домівок. Деяких звірів зоозахисникам вдається вивезти за кордон. Зокрема, троє українських левів починають своє нове життя в Бургундії.

Одного самця і двох самиць лева було перевезено з України в зоологічний парк біля міста Діжон у регіоні Бургундія, що у Франції. Подорож зайняла майже 88 годин. Історію тварин – читайте у матеріалі!