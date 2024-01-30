Однак нове дослідження припускає, що все змінилося. Дослідники стверджують, що вони досягли безпрецедентного досягнення, успішно задокументувавши присутність новонародженої великої білої акули в її природному морському середовищі існування. Раніше це нікому не вдавалося.

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Вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу

У недавньому дослідженні, проведеному командою з Каліфорнійського університету, були проаналізовані дані, отримані з дрона, яким керував відомий режисер дикої природи Карлос Гуана. Кадри, зняті дроном у липні 2023 року, були зроблені приблизно за 1 000 футів від узбережжя поблизу Санта-Барбари. Основною метою цього дослідження було перевірити територію на наявність акул.

Дослідники зробили загадкове спостереження в глибинах океану: велика біла акула довжиною всього 1,5 метра привернула їх увагу. Що відрізняє цього хижака від інших, так це його надзвичайно струнка статура, що суперечить нормі для дорослих великих білих акул, які зазвичай досягають приблизно 4,9 метра у довжину та мають більш міцну статуру.

Учені вперше зняли новонароджену велику білу акулу / Фото Carlos Gauna, The Malibu Artist

Під час дивовижного спостереження вчені помітили і незвичайне забарвлення хижака. Як правило, верхня частина тіла дорослих великих білих акул має чіткий сірий відтінок, а нижня частина живота біла. Однак хижак, який привернув увагу цих дослідників, порушив умовності, оскільки був повністю білим.

Вчені вивчили відео, зняте дроном, і помітили, що під час плавання акула скидала зовнішній шар "білого забарвлення" під час плавання. Припускають, що цей білий матеріал був залишковою ембріональною оболонкою акули. Дослідники вважають, що ембріональна оболонка великої білої акули складається з багатого поживними речовинами молока, яке мати виділяє в матку, щоб дитинча могло вижити.

Що ще може означати колір акули?

Втім, існує також імовірність того, що у молодої акули просто було захворювання шкіри, проте вчені вважають це малоймовірним.

За кілька днів до появи новонародженої білої акули я зняв тут трьох дуже великих акул, які виглядали вагітними. А потім, перед появою мініатюрної акули, одна з трьох великих акул пірнула, потім на поверхні з'явилася ця маленька повністю біла особина,

– каже Гауна.

У результаті вчені вважають, що їм все ж вдалося зняти новонароджену велику білу акулу.

Білих акул ніколи не бачили маленькими / Фото Carlos Gauna, The Malibu Artist

За словами вчених, цей район раніше вже підозрювали в тому, що він є місцем народження великих білих акул. Якщо це відео підтвердить це, вчені вимагатимуть посиленого захисту цієї території від місцевої влади.

Горбаті кити створили спіраль Фібоначчі в океані

Полярний фотограф Піт ван ден Бемд показав неймовірне відео з дрона в океані за участі китів. Мовиться про візерунок дуже схожий на спіраль Фібоначчі. Це відома математична модель, яка часто зустрічається у природі.

Під час зйомки тварини полювали, використовуючи так звану техніку годування бульбашковою сіткою – кити пірнають під свою здобич, а потім випускають потік бульбашок зі своїх отворів, щоб захопити рибу ближче до поверхні води. Коли здобич потрапляє до пастки, кити широко відкривають рота і починають ковтати, зазвичай атакуючи вушко спіралі.