У новому дослідженні вчені використали передову технологію камери та передові алгоритми програмного забезпечення, щоб досягти неймовірного результату. Ефективно використовуючи візуальну перспективу різних видів тварин, дослідники змогли подивитися на світ очима тварин. Як це можливо – читайте нижче!

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Вчені створили камеру, яка дозволяє бачити світ очима тварин

Дослідники представили новаторську систему, яка дозволяє створювати відео, що відтворюють візуальний досвід тварин у їхньому природному середовищі існування з неймовірною точністю в 92%. Цей видатний технологічний розвиток відкриває нові можливості для розуміння та вивчення світу очима різних видів.

Зазначимо, раніше вчені вже робили спроби відтворити візуальний спектр, який сприймають тварини, за допомогою техніки, яка називається спектрофотометрією. Ці спроби були трудомісткими й давали змогу зафіксувати рухомі зображення. Однак нова система, використовувана вченими, вийшла на новий рівень – вона здатна записувати відео відразу в чотирьох колірних спектрах:

ультрафіолетовому;

червоному;

синьому;

зеленому.

Коли відео записано, дані обробляються та перетворюються на щось, що команда називає "одиниці сприйняття". У результаті вченим вдається відтворити те, як кольори сприймаються тваринами.

Який вигляд це має: дивіться відео

У своїй роботі команда використовувала дані попередніх досліджень про фоторецептори, присутні в очах окремих видів тварин.

Ми давно зачаровані тим, як на світ дивляться дослідники, а тому використали сучасні методи, щоб здійснити свою мрію — поглянути на світ очима тварин,

– каже старший автор дослідження Деніел Генлі.

Дослідники підкреслили надзвичайну точність нової системи камер, яка перевершує обмеження традиційних методів спектрофотометрії. Автори підкреслюють незрівнянну точність, яка стала можливою завдяки цій інноваційній технології.

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Водночас команда визнала певні обмеження, пов'язані з їхнім методом. До них належать вимога ручного фокусування та труднощі у зосередженні на об'єктах, що швидко рухаються. З усім тим, команда як і раніше налаштована розв'язувати ці проблеми в майбутньому. А сьогодні ПЗ доступне з відкритим вихідним кодом – тобто інші вчені можуть використовувати його у своїх роботах.