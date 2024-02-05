Він вирішив узяти миле створіння до себе й доглядати за ним, поки воно не знайде свій дім. Але тоді він ще не знав, що на нього чекає велике здивування.

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Прихистив "цуценя", але виявив, що це лисеня

Чоловік із Японії натрапив на маленьку тварину на узбіччі шосе, і вирішив узяти миле створіння до себе та наглядати за ним, доки воно не знайде свій дім, але він ще не знав, що на нього чекає велике здивування. Свого нового улюбленця японець назвав Луна.

У 2020 році Марсі зателефонував у службу захисту тварин і поділився новиною про свою знахідку у Twitter. Він написав, що знайшов на шосе "цуценя", яке загубилося, і запитав, чи не знає хто-небудь, кому воно належить. Багато користувачів знайшли час, щоб відповісти на його твіт, але більшість із них писали, що це зовсім не собака.

Люди запевнили Марсі, що Луна – це лисеня / Фото Twitter

Користувачі вирішили, що маленька Луна насправді лисеня. Не знаючи, що робити, Марсі пообіцяв відвести її до ветеринара, щоб той підтвердив це.

Дякую за ваші численні ретвіти й думки. Я добре виспався після того, як учора ввечері поїв рису, а сьогодні вранці в мене гарний апетит. Це лисиця? Я уточню це пізніше у ветеринара,

– написав він.

Попри те, що пізніше з'ясувалося, що це справді лисиця, чоловік ще певний час продовжував піклуватися про маленьку істоту. Але врешті-решт зрозумів, що не може залишити її в себе, оскільки в Японії заборонено тримати їх як домашніх тварин. Тому японець віддав її на ферму Kita Kitsune.

Жінка прихистила цуценя, а потім зрозуміла, що це вовк

Жінка шокувала своєю "помилкою" користувачів мережі. Замість цуценяти, на яке вона розраховувала, прихистила дикого вовка. Особа, яка вирішила не називати свого імені, не помітила різниці між цими двома тваринами.

Вона каже, що зауважила щось не те тільки тоді, коли придивилася до очей тварини, яку прихистила. За її словами, вони були не такого кольору як у собак.

Після публікації в соціальних мережах багато хто закликав жінку подбати про тварину, не забирати її до себе і не кидати.