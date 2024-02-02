Зробити добру справу можна буде 10 та 11 лютого в Києві. В четвертому павільйоні "Експоцентру України" (ВДНГ) відбудеться фестиваль "Adopt Me Days", де кожен охочий зможе дати дім безпритульній тварині, і водночас завести собі вірного супутника, розповідає 24 Канал.

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Притулок "Сіріус" запрошує на "Adopt Me Days"

"AdoptMe Days" – це більше, ніж просто зустріч з тваринами. Це об'єднання притулків для тварин Київської області з однією метою – знайти кожному чотирилапому свій дім і зробити світ кращим.

У Києві пройде фестиваль "Adopt Me Days" / Афіша притулку "Сіріус"

10 та 11 лютого будуть шукати своїх людей 30 цуценят і котів з притулку "Сіріус". Здебільшого це тварини, які були врятовані з зони активних бойових дій або знайдені на вулиці при – 15°C. Усі вони заслуговують поїхати додому і знайти свою родину.

Прилаштування тварин – є найважливішою складовою їх порятунку. А люди, які забирають з притулків тварин, рятують не тільки одну тварину, але і дають змогу врятувати ще одне пухнасте життя, яке займе його місце,

– каже координаторка локації притулку Ірина Лозова.

На локації "Сіріуса" можна буде отримати консультацію. Волонтери допоможуть знайти саме того хвостатого друга.

Деталі події:

Коли: 10 – 11 лютого, 13:00 – 19:00;

10 – 11 лютого, 13:00 – 19:00; Де: ВДНГ (4 павільйон);

ВДНГ (4 павільйон); Скільки: вхід вільний;

вхід вільний; Організатори події: Гостомельський притулок для тварин.

Зауважимо, за 2023 рік притулок "Сіріус" врятував понад 600 тварин, з них більша частина – це евакуйовані тварини з Донецької, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.