Внаслідок збою, який розпочався близько 19:40 за місцевим часом, місцеві жителі відчули короткочасне, але дуже тривожне відключення. Його було повністю відновлене через 3 години.

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Єнот зумів порушити роботу електромережі Торонто

Після нещодавнього інциденту на електростанції в Торонто, Онтаріо, регіональна компанія Hydro One повідомила про збій у роботі, спричинений несподіваною зустріччю єнота з обладнанням. В результаті сталося відключення електроенергії, що призвело до тимчасової зупинки важливої лінії метрополітену.

Крім того, пожежна служба відреагувала на повідомлення про численних людей, які опинилися в пастці в ліфтах через непередбачену втрату електроенергії.

Поки доля єнота залишається невідомою, інцидент підкреслив уразливість міської інфраструктури перед подібними подіями. Він також викликав нові запитання про те, як забезпечити безпеку і захист від таких інцидентів у майбутньому.

Це також яскравий приклад того, як навіть маленькі тварини можуть мати значний вплив на міське життя і спричинити серйозні проблеми для городян.

Танцюючий пінгвін паралізував роботу аеропорту

В міжнародному аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії розгорнулося несподіване видовище: на злітно-посадковій смузі з'явилося маленьке блакитне пінгвіненя. Імпровізований "танцювальний" виступ птаха призвів до затримки кількох рейсів.

Ймовірно, птах проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила огорожу, щоб у майбутньому не допустити подібних випадків.

Бобер збудував дім у водостічній трубі, зробивши блокаду міста

Бобер, що збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив блокаду міста. Мовиться про район Кришталевих озер в Лівінгстоні в американському штаті Техас. Чиновники оголосили режим "Залишайтеся вдома" і закликали жителів без потреби не виходити на вулицю.

Він побудував греблю, що заблокувала трубу водопропускного колектора. Це спричинило підтоплення під час сильних дощів. Потік води розмив ґрунт, внаслідок чого дорога обвалилася – проїхати нею на авто чи навіть пройти пішки було просто неможливо. Щоб виправити цю ситуацію, ремонтна бригада залучила самоскид й привезла цілу вантажівку із землею.