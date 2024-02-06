Ймовірно, птах проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила огорожу, щоб у майбутньому не допустити подібних випадків.

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Танцюючий пінгвін паралізував роботу аеропорту

Пінгвіна виду корора на горизонті помітив пілот авіакомпанії Air Chathams. Він негайно проінформував співробітників летовища, які вибігти та зловили птаха.

Пілот і пасажири терпляче чекали, поки персонал аеропорту Веллінгтона впорається зі своєю місією – допомогти незвичайному гостю. У той час датчики на злітній смузі показували 50 градусів, тож не дивно, що пінгвінові було там не дуже затишно!

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що злітно-посадкова смуга розташована впритул до скелястого узбережжя столиці Нової Зеландії.

Птаха спіймали і загорнули у рушник / Фото Wellington Airport

Згодом були опубліковані фотографії, на яких можна побачити наляканого пінгвіна, поміщеного в картонну коробку та загорнутого в рушник. Представники аеропорту заявили, що птаха відвезли в зоопарк Веллінгтона, ним займуться фахівці.

Це дуже незвичайний випадок, раніше такого не траплялося, щоб пінгвін відвідував нас у такий спосіб,

– каже інспектор дикої природи аеропорту Веллінгтона.

Ймовірно, пінгвін проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила цю огорожу, щоб у майбутньому не допустити потрапляння "пернатих друзів" у неприємності.

За словами представників зоопарку, спійманому пінгвіну всього 6 тижнів. Птах худий і голодний, але загалом він почувається добре. Ветеринари посадили його на спеціальну дієту для набору ваги.

Пінгвін врятований і тепер в надійних руках / Фото Wellington Airport

До слова, корора – найменший у світі вид пінгвінів. Їхній зріст зазвичай становить 25 сантиметрів, а вага – приблизно 1,1 кілограма.

В Новій Зеландії паралізувало рейс через "потребу" маленького їжачка

В Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту Данідін. Маленький їжачок вирішив влаштувати собі прогулянку по аеродрому, зокрема смугою, і через його "потребу" свій рейс затримав один з найбільших перевізників Air New Zealand.

Після посадки літака, вже на шляху до термінала, пілот був змушений раптово зупинити рух, адже помітив на асфальті маленького їжака. Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників, які забрали несвідомого учасника рейсу й дозволили літаку прибути до пункту призначення.