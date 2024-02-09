У соціальних мережах з'явилися кумедні відео з буднями "бойового" єнота. Відео з вихованцем публікує користувач TikTok із ніком bob_ukrop.

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Боєць ЗСУ показав як єнот наводить свої порядки на позиціях

На оприлюднених кадрах вже цілком соціалізована тварина з інтересом вивчає довколишнє оточення, хапаючи лапами різноманітні предмети, ніби намагаючись їх поцупити.

Славко творить хаос, не засумуєш із цим шкідливим,

— зазначив військовий.

В іншій публікації український захисник зазначає, що єнот стає соціальнішим, скрізь лазить і чіпає речі. За його словами, тварина також навчилася "клянчити їжу".

Своєю чергою людський товариш по службі єнота весь цей час марно намагався закликати того до дисципліни.

Ти нормальний, альо? Ану віддай! Шкода така,

— констатував український захисник.

На інших відео єнот вивчає підвіконня та поверхню столу, хапаючи лапками різні предмети. На зауваження автора відео Славко не реагує.

Також можна побачити на деяких кадрах, як звір миє свою іграшку в тазику та їсть корм для собаки.

2 роки тому собака-поводир, яка зникла, – дивом знайшлася

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І врешті сталося диво – йому зателефонував знайомий кінолог і сказав, що його Плюша знайшлася. Ця історія гідна сценарію кіно.